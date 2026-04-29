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De Leo racconta: “Quando Mihajlovic lanciò un telecomando per svegliare Ljaijc”

De Leo racconta: “Quando Mihajlovic lanciò un telecomando per svegliare Ljaijc” - immagine 1
Il braccio destro di Sinisa Mihajlovic racconta questo aneddoto su un ex giocatore della Fiorentina ai tempi del Torino
Redazione VN

Emilio De Leo, c.t. della nazionale maltese e braccio destro di Sinisa Mihajlovic, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport. Ecco il racconto di un aneddoto che riguarda un ex viola:

Belotti e Ljaijc a Torino, De Silvestri e Orsolini a Bologna, poi Soriano, Okaka, quelli della Serbia. Su ognuno di loro potrei scrivere un libro legato a storie e risate. Sessione di analisi video. Adem sonnecchiava in fondo. Sinisa gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo con i suoi figliocci

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