De Leo racconta: “Quando Mihajlovic lanciò un telecomando per svegliare Ljaijc”

Emilio De Leo, c.t. della nazionale maltese e braccio destro di Sinisa Mihajlovic, si è raccontato alla Gazzetta dello Sport . Ecco il racconto di un aneddoto che riguarda un ex viola:

Belotti e Ljaijc a Torino, De Silvestri e Orsolini a Bologna, poi Soriano, Okaka, quelli della Serbia. Su ognuno di loro potrei scrivere un libro legato a storie e risate. Sessione di analisi video. Adem sonnecchiava in fondo. Sinisa gli lanciò un telecomando. Lui riuscì a schivarlo. Litigava solo con i suoi figliocci