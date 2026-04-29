Vincenzo Montella , ex allenatore della Fiorentina e adesso ct della Turchia, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport . L'ex giocatore della Roma ha fatto eco al messaggio del presidente Giuseppe Commisso su Matarazzo , ma ha raccontato anche un momento buio della sua carriera:

Matarazzo, che ha appena vinto la Coppa di Spagna con la Real Sociedad, mi intriga tantissimo. Mi incuriosiscono le storie e la sua di italo-americano è molto interessante

Momento buio

Mi pento di una cosa: non aver deciso di andare all’estero prima. Cambiare Paese arricchisce l’esperienza professionale e soprattutto umana. Magari un giorno tornerò a lavorare in Italia, perché mi manca un po’ l’atmosfera del campo da vivere tutti i giorni, ma per ora sono felicissimo in Turchia. Qui ho riscoperto la fiamma della passione. A un certo punto avevo pensato di smettere. Durante il Covid. Stavo bene con la famiglia, non avevo offerte che mi stimolassero. Andare ad Adana, un altro mondo, mi ha riacceso