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Montella fa eco a Commisso: “Matarazzo mi intriga tantissimo. Storia interessante”

Montella fa eco a Commisso: “Matarazzo mi intriga tantissimo. Storia interessante” - immagine 1
Vincenzo Montella ha fatto i complimenti a Matarazzo. Ieri, anche il presidente della Fiorentina Joseph Commisso si è complimentato
Redazione VN

Vincenzo Montella, ex allenatore della Fiorentina e adesso ct della Turchia, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L'ex giocatore della Roma ha fatto eco al messaggio del presidente Giuseppe Commisso su Matarazzo, ma ha raccontato anche un momento buio della sua carriera:

Matarazzo

—  

Matarazzo, che ha appena vinto la Coppa di Spagna con la Real Sociedad, mi intriga tantissimo. Mi incuriosiscono le storie e la sua di italo-americano è molto interessante

Momento buio

—  

Mi pento di una cosa: non aver deciso di andare all’estero prima. Cambiare Paese arricchisce l’esperienza professionale e soprattutto umana. Magari un giorno tornerò a lavorare in Italia, perché mi manca un po’ l’atmosfera del campo da vivere tutti i giorni, ma per ora sono felicissimo in Turchia. Qui ho riscoperto la fiamma della passione. A un certo punto avevo pensato di smettere. Durante il Covid. Stavo bene con la famiglia, non avevo offerte che mi stimolassero. Andare ad Adana, un altro mondo, mi ha riacceso

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