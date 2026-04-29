Salah sorride, l’infortunio non è grave. Potrà salutare i tifosi del Liverpool

Il mondo Liverpool era col fiato sospeso per l'infortunio di Momo Salah. L'egiziano lascerà i Reds dopo 9 anni indimenticabili, conditi da record abbattuti e titoli. Questa fase della stagione è quindi un tour di addio per lui. Un tour che rischiava di interrompersi, dato che con il Palace si è fatto male. Un infortunio che rischiava di mettere fine alla sua carriera al Liverpool, in modo beffardo. Salah per fortuna potrà congedarsi dai suoi tifosi direttamente in campo, dato che il problema fisico si è rivelato di "lieve entità", come ha annunciato il Liverpool. I tifosi Reds sono già pronti con i fazzoletti per l'evento.