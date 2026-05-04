Pupo svela: “Fiorentina-Arezzo avrebbe lacerato la mia esistenza”

Pupo svela a La Nazione: "Il mio cuore è diviso tra Arezzo e Fiorentina. Anno positivo: l'Arezzo vola in B e la viola resta in A"

Redazione VN 4 maggio - 11:36

Arezzo e Firenze. Sono queste le due città dell’anima per Enzo Ghinazzi, in arte 'Pupo', che sulle colonne de La Nazione ha firmato un commento appassionato sulle vicende calcistiche che legano le due realtà toscane. Un bilancio che, tra ambizioni diverse e scampati pericoli, lascia l'artista col sorriso.

"Un anno positivo" — "Il mio cuore è da sempre diviso in due: metà aretino e metà fiorentino", esordisce Pupo nel suo intervento. "Sono un grandissimo tifoso dell'Arezzo e della Fiorentina e per me, alla fine, questo è stato un anno positivo".

"Scongiurato lo scontro fratricida" — A rendere dolce il finale di stagione è l'incrocio dei destini delle due squadre: "L'Arezzo è stato promosso in Serie B e la Fiorentina rimarrà in Serie A. Lo scontro che avrebbe 'lacerato' la mia esistenza non ci sarà". Pupo poi conclude con una riflessione che va oltre il campo: "Che vi devo dire! Si vive anche di questo. Di piccole soddisfazioni che, a pensar mio, colorano e danno senso alla nostra vita".