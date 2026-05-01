Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola Roma-Fiorentina, lunedì ore 20.45: dove vederla in TV e streaming

news viola

Roma-Fiorentina, lunedì ore 20.45: dove vederla in TV e streaming

dove vederla
Roma-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: fischio d'inizio della gara lunedì 4 maggio ore 20:45, presso lo stadio Olimpico
Redazione VN

Dopo il pareggio con il Sassuolo,  la Fiorentina è attesa per la 35ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, lunedì 4 maggio alle ore 20:45.

Per i viola, l'occasione per dichiarare terminata la lotta per la salvezza, essendo poi già a conoscenza del risultato di tutte le squadre interessate (Cremonese e Lecce su tutte).

LEGGI ANCHE

Dove vedere Roma-Fiorentina

—  

Lunedì 4 maggio, ore 20:45Stadio Olimpico
TVDazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251)
StreamingDazn, Now e Sky Go
Telecronaca Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini (Dazn)

In attesa per quelli di Sky

RadioRadio Bruno

 

Il live su Violanews.com

—  

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.

Leggi anche
Fiorentina 2025/26: Paratici alle prese con il 7° monte ingaggi in Serie A
Fiorentina, il programma di oggi

© RIPRODUZIONE RISERVATA