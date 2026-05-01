Dopo il pareggio con il Sassuolo, la Fiorentina è attesa per la 35ª giornata di Serie A allo stadio Olimpico per affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, lunedì 4 maggio alle ore 20:45.
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Roma-Fiorentina, lunedì ore 20.45: dove vederla in TV e streaming
Roma-Fiorentina, dove vederla in TV e streaming: fischio d'inizio della gara lunedì 4 maggio ore 20:45, presso lo stadio Olimpico
Per i viola, l'occasione per dichiarare terminata la lotta per la salvezza, essendo poi già a conoscenza del risultato di tutte le squadre interessate (Cremonese e Lecce su tutte).
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Dove vedere Roma-Fiorentina—
|Lunedì 4 maggio, ore 20:45
|Stadio Olimpico
|TV
|Dazn, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport (251)
|Streaming
|Dazn, Now e Sky Go
|Telecronaca
|Dario Mastroianni e Massimo Ambrosini (Dazn)
In attesa per quelli di Sky
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.com—
Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews.
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