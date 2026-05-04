La clamorosa occasione sprecata dalla Juventus contro il Verona, nel pomeriggio di ieri a Torino, rimescolato le carte della lotta Champions, rendendo, di fatto, la gara tra i giallorossi di Gasperini e la squadra di Vanoli un crocevia fondamentale la zona dell'Europa che conta.
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Tuttosport: “Spalletti, stasera ti toccherà tifare per la Fiorentina”
Secondo quanto riportato da Tuttosport, stasera a Torino sponda bianconera toccherà "tifare per la Fiorentina". Un successo della squadra di Gasperini, infatti, permetterebbe alla Roma di risalire fino al -1 dalla Juventus, aggiungendo una pressione insostenibile su una squadra che sembra aver perso la bussola. In un campionato dove nessuno riesce a staccare il pass definitivo per la massima competizione europea, la sfida di stasera stabilirà le distanze reali della rincorsa all'obiettivo.
Il quotidiano torinese sottolinea come il margine di errore per le pretendenti al terzo e quarto posto sia ormai ridotto a zero. La Juventus sarà spettatrice alla televisione, sperando in uno sgambetto viola che freni l'entusiasmo della Roma, aiutando al contempo i bianconeri a non perdere il principale obiettivo della propria stagione. Lo scrive Tuttosport.
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