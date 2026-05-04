Tuttosport: “Spalletti, stasera ti toccherà tifare per la Fiorentina”

La clamorosa occasione sprecata dalla Juventus contro il Verona, nel pomeriggio di ieri a Torino, rimescolato le carte della lotta Champions, rendendo, di fatto, la gara tra i giallorossi di Gasperini e la squadra di Vanoli un crocevia fondamentale la zona dell'Europa che conta.

Il quotidiano torinese sottolinea come il margine di errore per le pretendenti al terzo e quarto posto sia ormai ridotto a zero. La Juventus sarà spettatrice alla televisione, sperando in uno sgambetto viola che freni l'entusiasmo della Roma, aiutando al contempo i bianconeri a non perdere il principale obiettivo della propria stagione. Lo scrive Tuttosport.