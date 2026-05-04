CorSport: “Ecco come stanno Gosens e Parisi in vista di stasera”

Due buone notizie sulla sinistra: Robin Gosens e Fabiano Parisi hanno recuperato e partiranno assieme alla squadra

Redazione VN 4 maggio 2026 (modifica il 4 maggio 2026 | 10:38)

In casa Fiorentina è sempre emergenza offensiva: alla fine Roberto Piccoli, alle prese da diversi giorni con un problema all'adduttore, non ce la fa e non sarà della partita stasera all'Olimpico.

Così Paolo Vanoli, che dovrà fare ancora a meno di Moise Kean - in permesso per paternità - si affiderà ancora ad Albert Gudmundsson come falso nove. Due buone notizie sulla sinistra: Robin Gosens e Fabiano Parisi hanno recuperato e partiranno assieme alla squadra, non sono al 100% (soprattutto il secondo, out da più di un mese per un edema osseo) ma rimangono comunque a disposizione, magari nell'ottica di una staffetta durante la gara.

Il modulo rimarrà il classico 4-1-4-1, con Fagioli in cabina di regia (ai suoi lati Mandragora e Ndour, in vantaggio su Brescianini) e il rientro di Pongracic (squalificato col Sassuolo) al centro della difesa. Per il resto la novità nella lista dei convocati è la presenza di Antonio Pirrò, trequartista classe 2008 dell'Under 18 alla prima chiamata tra i grandi. Lo scrive il Corriere dello Sport.