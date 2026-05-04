Gasperini ha messo gli occhi su tanti giocatori della Fiorentina. Ma le mire della Roma non si fermano al campo e si spingono fin dietro la scrivania.
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Repubblica Firenze
Repubblica: “Gasperini ha chiesto Paratici. La posizione del direttore sportivo”
Tra i nomi caldeggiati da l'allenatore della Roma per il nuovo assetto societario è spuntato anche quello di Fabio Paratici
E tra i nomi caldeggiati da l'allenatore della Roma per il nuovo assetto societario è spuntato anche quello di Fabio Paratici. Tuttavia, nonostante il corteggiamento lusinghiero, le ambizioni di Paratici restano saldamente legate al progetto viola. Lo riporta Repubblica Firenze.
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