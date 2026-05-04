Ernesto Poesio si sofferma sulla figura di Fabio Paratici delle voci che lo vorrebbe a Roma come nuovo ds di Gasperini. Ecco le sue parole sul Corriere Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa Poesio: “Non sarebbe stata sgradita una precisazione sulle voci Paratici-Roma”
Corriere Fiorentino
Poesio: “Non sarebbe stata sgradita una precisazione sulle voci Paratici-Roma”
"La miglior smentita comunque arriverà dalle prime mosse del dirigente che nelle prossime settimane è chiamato a dare segnali e indicazioni su quella che sarà la nuova Fiorentina"
Il nuovo ds viola arriva alla partita dell’Olimpico dopo una settimana in cui, sulle sponde del Tevere, il suo nome è rimbalzato con insistenza come possibile nuovo dirigente giallorosso dopo il terremoto che ha portato alla cacciata di sir Claudio Ranieri, ennesima dimostrazione di come il concetto di «bandiera» confligga spesso con le proprietà americane, poco inclini a valorizzare la storia (e gli uomini che l’hanno fatta) del proprio club. Per avvalorare la voce che vorrebbe Paratici cambiare il terzo club nel giro di pochi mesi (sarebbe un record), sempre nella Capitale si è fatto riferimento alla presenza della compagna e del figlio che gioca, guarda caso, proprio nelle giovanili giallorosse. A Firenze, per il momento, le voci sono state accolte dalla piazza con naturale scetticismo, ma anche dal silenzio del club. Certo, visto che la Fiorentina ha abituato a comunicati di smentita sulle più disparate voci di mercato (l’ultima in ordine di tempo l’ennesimo no a una presunta trattiva con Sarri) non sarebbe stata sgradita una precisazione in questo caso. La miglior smentita comunque arriverà dalle prime mosse del dirigente che nelle prossime settimane è chiamato a dare segnali e indicazioni su quella che sarà la nuova Fiorentina. Per farlo avrà bisogno della più ampia autonomia che il club potrà concedergli e di chiarezza sul budget e sull’orizzonte che la proprietà vorrà indicare. Di sicuro lo aspetta una sfida in una piazza già delusa da un anno incomprensibile. Una stagione da chiudere il prima possibile, magari già stasera all’Olimpico.
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