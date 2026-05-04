Antonio Porta, vice di Fabio Pecchia alla Cremonese in cui giocava Fagioli nel 2021-2022, ha parlato al Corriere dello Sport. Ecco le sue parole sul centrocampista della Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola stampa L’ex allenatore di Fagioli: “Ha un bel caratterino. È il Modric della Fiorentina”
Corriere dello Sport
L’ex allenatore di Fagioli: “Ha un bel caratterino. È il Modric della Fiorentina”
"Fagioli è un giocatore che deve sentirsi importante. Per il resto è dotato di qualità tecniche superiori alla media"
Questo ragazzo doveva venire fuori prima o poi. Non è una sorpresa per me, ci stava tutto. L’esplosione è arrivata anche tardi per via delle vicissitudini extra campo. Nel momento in cui l’allenatore gli ha consegnato la squadra in mano è emerso. Fagioli è un giocatore che deve sentirsi importante. Per il resto è dotato di qualità tecniche superiori alla media. Lui può giocare dappertutto le sue qualità non sono inferiori a nessuno. A Firenze ha trovato il posto giusto e secondo me può rimanerci almeno un altro anno. Lì può consacrarsi e arrivare alla Nazionale. Ha un bel caratterino, nello spogliatoio sa farsi rispettare. In campo dialoga sempre col mister per confrontarsi su cosa va e cosa no. Con le dovute proporzioni, è un po' il Modric della situazione
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