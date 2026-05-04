La Repubblicasi è soffermata sull'interesse della Roma per Dodò. Il brasiliano però non è l'unico obiettivo di Gasperini, che a gennaio ha puntato con forza su Fortini. Ecco perché la trattativa è saltata:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ecco perché è sfumato il passaggio di Fortini alla Roma”
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Repubblica: “Ecco perché è sfumato il passaggio di Fortini alla Roma”
Dodò piace a Gasperini. Discorso simile anche per Fortini, corteggiato lungamente nell’ultima finestra invernale proprio dai giallorossi
Discorso simile anche per Fortini, corteggiato lungamente nell’ultima finestra invernale proprio dai giallorossi. A frenare le ambizioni dei capitolini, però, è l’alta valutazione: i 15 milioni di euro richiesti sono stati giudicati eccessivi. Ma anche per lui la scadenza del contratto nel 2027 incombe e, con essa, possibili riflessioni in sede di mercato.
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