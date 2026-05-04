Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Ecco perché è sfumato il passaggio di Fortini alla Roma”

Repubblica

Repubblica: “Ecco perché è sfumato il passaggio di Fortini alla Roma”

Fortini
Dodò piace a Gasperini. Discorso simile anche per Fortini, corteggiato lungamente nell’ultima finestra invernale proprio dai giallorossi
Redazione VN

La Repubblicasi è soffermata sull'interesse della Roma per Dodò. Il brasiliano però non è l'unico obiettivo di Gasperini, che a gennaio ha puntato con forza su Fortini. Ecco perché la trattativa è saltata:

Discorso simile anche per Fortini, corteggiato lungamente nell’ultima finestra invernale proprio dai giallorossi. A frenare le ambizioni dei capitolini, però, è l’alta valutazione: i 15 milioni di euro richiesti sono stati giudicati eccessivi. Ma anche per lui la scadenza del contratto nel 2027 incombe e, con essa, possibili riflessioni in sede di mercato.

Leggi anche
L’ex allenatore di Fagioli: “Ha un bel caratterino. È il Modric della Fiorentina”
Toto formazione: Gosens in extremis, tutti con gli stessi 11

© RIPRODUZIONE RISERVATA