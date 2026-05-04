CorSport: “Cosa si augura Paratici sul futuro di Nicolò Fagioli alla Fiorentina”

Il direttore Paratici si augura che Fagioli possa essere un punto fermo della sua nuova Fiorentina.

Roberto Vinciguerra Redattore 4 maggio - 06:13

La Fiorentina si affiderà ancora una volta a Nicolò Fagioli. Il centrocampista piacentino è pronto a sistemarsi in cabina di regia allo stadio Olimpico per scandire tempi e giocate, in una partita che potrebbe significare la salvezza aritmetica per la sua squadra. È anche il motivo per il quale Paolo Vanoli chiederà la massima attenzione ai leader, tra cui il classe 2001 che alla fine da «Fagiolino» è diventato davvero «Fagiolone» come auspicato da Daniele Pradè a inizio anno. Una battuta che si è rivelata profetica nella stagione più inimmaginabile.

Fagioli — L’ex Juventus non era nemmeno partito benissimo. Tra settembre e ottobre aveva offerto prestazioni insipide, sulla falsa riga di quelle della scorsa annata. Poi la svolta inattesa. Vanoli gli ha consegnato le chiavi della mediana, bocciando definitivamente Hans Nicolussi Caviglia col quale Fagioli aveva fatto la staffetta per settimane. Il giocatore ha preso fiducia trovando una continuità di rendimento che non palesava da anni. Se i viola hanno quasi disinnescato il pericolo della retrocessione lo devono pure alle sue performance.

Futuro — La Fiorentina lo aveva prelevato dalla Juventus il 4 febbraio 2025 in prestito oneroso per 2,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 13,5 milioni (più 3 di bonus) che sarebbe diventato obbligo in caso di qualificazione in Europa da parte dei viola. Così è stato. Un’operazione da 19 milioni di euro complessivi, coi bianconeri che hanno mantenuto il 10% sulla futura rivendita del calciatore, che percepisce un ingaggio da 1,8 milioni a stagione. Il direttore Paratici si augura che Fagioli possa essere un punto fermo della sua nuova Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.