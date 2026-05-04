CorSport: “Fiorentina, ok i 9 punti di vantaggio ma la salvezza va conquistata”

Provaci, Fiorentina. Va bene i nove punti di vantaggio sulla Cremonese, va bene che mancano soltanto tre partite dopo questa alla fine del campionato, ma la certezza di rimanere in Serie A va ancora conquistata e la squadra viola non deve correre il rischio di infilarsi nei meandri tortuosi del calendario. E allora, nel segno della Capitale, tenterà di chiudere i conti già oggi per suggellare la rimonta: perché la Roma è l’avversario di stasera e perché la Lazio gioca a Cremona un paio d’ore prima della partita dell’Olimpico e potrebbe essere l’alleata ideale.