Provaci, Fiorentina. Va bene i nove punti di vantaggio sulla Cremonese, va bene che mancano soltanto tre partite dopo questa alla fine del campionato, ma la certezza di rimanere in Serie A va ancora conquistata e la squadra viola non deve correre il rischio di infilarsi nei meandri tortuosi del calendario. E allora, nel segno della Capitale, tenterà di chiudere i conti già oggi per suggellare la rimonta: perché la Roma è l’avversario di stasera e perché la Lazio gioca a Cremona un paio d’ore prima della partita dell’Olimpico e potrebbe essere l’alleata ideale.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fiorentina, ok i 9 punti di vantaggio ma la salvezza va conquistata”
Fiorentina—
Che poi, lancio o non lancio da parte dei biancocelesti di Maurizio Sarri, David de Gea e compagni il compito se lo devono sbrigare da soli come hanno sempre fatto da gennaio in avanti, da quando cioè hanno cambiato identità, passo e classifica per dare forma alla rincorsa per certi versi clamorosa, considerando che la Fiorentina è a +9 dalla zona retrocessione a quattro gare dal termine.
Salvezza—
Ma adesso manca il più e il meglio, manca il sigillo sopra la parola salvezza per cancellare definitivamente i pensieri da incubo che per mesi sono stati sgraditi compagni di cielo sopra il Viola Park, mancano quei punti (ne potrebbe bastare uno già oggi) per togliere la parola quasi da tutti i discorsi insieme a quel retrogusto di dubbio che non fa stare tranquilli. Lo scrive il Corriere dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA