La Nazione si sofferma su Moise Kean. Di recente, e per un lungo lasso di tempo per la verità, l’argomento caldo è sempre stato abbastanza chiaro: la Fiorentina senza l'attaccante della Nazionale. Anzi, la Fiorentina con Piccoli al posto di Moise.
La Nazione
Nazione ironizza: “Siamo passati dalla zampa d’oca di Gomez alla tibia di Kean”
Kean—
Il punto attorno a cui si gira senza puntarci direttamente, ma percorrendo le vie traverse del buon senso e della prudenza (cambiare gioco, evitare paragoni, avere pazienza) ha sempre dato risposte alternative, pescando realizzatori non ortodossi, ma che hanno comunque spinto la Fiorentina. Da Sassuolo il problema si è raddoppiato, perché di fatto anche all’Olimpico sarà una viola spuntata, con Gudmundsson falso centravanti e con alterne fortune.
Come Gomez—
Una nota dolente che ha accompagnato, non senza difficoltà, Vanoli. Si è passati, insomma, dalla “zampa d’oca” di Gomez, che tanto aveva fatto penare Montella, alla “tibia contusa” di Kean, con buona pace di Vanoli. Non un problema secondario, considerata la sterilità degli attaccanti, salvati spesso dalla vivacità sotto porta dei centrocampisti, Mandragora su tutti. E anche stasera servirà l’intraprendenza della linea mediana per non essere in balia della marea giallorossa.
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