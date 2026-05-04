Nazione ironizza: “Siamo passati dalla zampa d’oca di Gomez alla tibia di Kean”

Kean

Il punto attorno a cui si gira senza puntarci direttamente, ma percorrendo le vie traverse del buon senso e della prudenza (cambiare gioco, evitare paragoni, avere pazienza) ha sempre dato risposte alternative, pescando realizzatori non ortodossi, ma che hanno comunque spinto la Fiorentina. Da Sassuolo il problema si è raddoppiato, perché di fatto anche all’Olimpico sarà una viola spuntata, con Gudmundsson falso centravanti e con alterne fortune.