Gazzetta su Gudmundsson: “Contratto fino al 2029, ma il suo futuro non è scontato”

Gosens e Parisi sì, Piccoli, Fortini e Balbo no: il responso della rifinitura certifica quello che era già nell'aria nei giorni scorsi, ovvero che la Fiorentina stasera affronterà la Roma ancora senza centravanti. All'assenza di Moise Kean, infortunato e in permesso per motivi familiari (diventerà papà) si è aggiunta quella del suo alter ego, Roberto Piccoli, out già contro il Sassuolo per un risentimento all'adduttore. Scelte obbligate per il tecnico viola, che s'affiderà di nuovo ad Albert Gudmundsson al centro del tridente.

Gudmundsson

L'islandese ha già fatto il falso nove nell'ultimo match, non ha segnato ma non ha fatto male. All'Olimpico avrà un'altra l'occasione per riscattare una stagione opaca: 10 gol in totale di cui 5 in campionato, è l'unico giocatore della Fiorentina ad aver raggiunto la doppia cifra (Kean è fermo a 9) però il suo rendimento è stato altalenante e il futuro non è scontato nonostante il contratto fino al 2029.