CorFio: “Commisso, tanti soldi ma pochi obiettivi. E adesso Firenze critica”

A Firenze, invece, la situazione è cambiata con la scomparsa di Rocco Commisso e l'arrivo di Giuseppe: ora la gestione tecnica è affidata a Fabio Paratici

Redazione VN 4 maggio - 06:06

La sfida tra Roma e Fiorentina è anche un confronto tra due proprietà americane, rappresentate dai Friedkin e dai Commisso. Allo stadio sarà presente Ryan Friedkin, mentre Giuseppe Commisso seguirà da lontano. Entrambe le proprietà hanno investito enormi risorse economiche negli ultimi anni, ma con risultati limitati: la Roma ha conquistato solo una Conference League senza mai raggiungere la Champions, mentre la Fiorentina ha perso diverse finali senza vincere trofei, lasciando tifoserie appassionate ma deluse.

Commisso — La gestione a distanza è uno dei tratti comuni dei due club. Dan Friedkin ha mantenuto un approccio molto distaccato, delegando molto e intervenendo con decisioni drastiche come l'allontanamento di Claudio Ranieri, anche a causa dei contrasti con Gian Piero Gasperini. A Firenze, invece, la situazione è cambiata con la scomparsa di Rocco Commisso e l'arrivo di Giuseppe: ora la gestione tecnica è affidata a Fabio Paratici, con decisioni cruciali rimandate a fine stagione per definire il futuro del club. E intanto Firenze critica.

Futuro — Sul campo, la partita resta fondamentale: la Roma punta ancora alla qualificazione in Champions League, mentre la Fiorentina è vicina alla salvezza ma deve ancora chiudere i conti. Paolo Vanoli è vicino a raggiungere l’obiettivo dopo aver risollevato una squadra in difficoltà, ma il suo futuro resta incerto e dipenderà dal confronto con la dirigenza. I viola arrivano con una serie positiva ma anche con problemi in attacco, mentre l’Olimpico resta un campo storicamente complicato: chiudere bene la stagione sarà decisivo per programmare il futuro. Lo scrive il Corriere Fiorentino.