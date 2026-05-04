Nazione: “Fiorentina, la salvezza ha il sapore d’impresa. I meriti sono di Vanoli”

Gran parte dei meriti della Fiorentina va al lavoro di Paolo Vanoli, che ha gestito una squadra spesso in emergenza tra infortuni e impegni ravvicinati

La partita tra Roma e Fiorentina, in programma in un lunedì sera apparentemente anonimo, mantiene invece un certo peso soprattutto per i giallorossi. La Roma è ancora in corsa per la qualificazione alla Champions League, anche se non dipende più soltanto dai propri risultati ma anche da quelli delle altre squadre. La Fiorentina, invece, ha un obiettivo diverso: una salvezza complicata, che avrebbe quasi il sapore dell’impresa considerando le difficoltà incontrate durante la stagione.

Vanoli e la Fiorentina

Gran parte dei meriti della Fiorentina va al lavoro di Paolo Vanoli, che ha gestito una squadra spesso in emergenza tra infortuni e impegni ravvicinati tra campionato e Conference League. I viola hanno dovuto adattarsi continuamente, trovando soluzioni alternative soprattutto in attacco, dove l’assenza di Moise Kean ha pesato molto. Al suo posto sono stati utilizzati giocatori meno convenzionali, con contributi importanti anche dai centrocampisti come Rolando Mandragora, ma resta evidente una certa difficoltà realizzativa.