Franchi, ecco come saranno le nuove aree commerciali. Dubbi su parcheggi e fotovoltaico

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine dei lavori per il restyling dell'Artemio Franchi e delle ultime novità in merito.

Redazione VN 3 maggio - 12:44

La Nazione scrive oggi sulle sue pagine dei lavori per il restyling dell'Artemio Franchi e delle ultime novità in merito, in particolare in ambito commerciale. Ristoranti anche in Maratona, in Ferrovia il museo del calcio, bar nei settori principali dell'impianto, auditorium. Queste le modifiche che dovrebbero essere apportate, anche se, come riporta il quotidiano, l'ultima parola spetterà al futuro gestore dello stadio. Una volta andato in porto l'iter per il project financing, infatti, metrature e organizzazione degli spazi commerciali passeranno al vaglio della Fiorentina, pronta a sborsare 55 milioni di euro per completare il finanziamento del restyling e avere il controllo totale del secondo lotto dei lavori.

La Fiesole e la nuova Maratona — Sotto la Fiesole tra la vecchia e la nuova gradinata sono previsti spazi polivalenti. L'idea di partenza è ricavare due nuovi hub per la cultura e per ospitare eventi e spettacoli con un auditorium da mille posti e 1.700 metri quadrati di spazi espositivi. In Maratona - lato Fiesole - sono previsti ristoranti, area lounge, spazi dedicati al food and beverage e zona hospitality con nuovi skybox.

La tribuna e la Ferrovia — Stesso identico discorso in tribuna, ma lato Ferrovia, con ingressi ad hoc per la zona hospitality e la tribuna d'onore. Sotto la tribuna sono previsti anche i nuovi spogliatoi. Lato tribuna, dietro la curva Ferrovia - che sarà al centro della seconda fase dei lavori - prenderà forma l'area commerciale dove in fase di progetto si è ipotizzato che possa trovare collocazione il viola store. Al centro della Ferrovia è pensato invece lo spazio per ospitare il nuovo museo del calcio. In totale il progetto di partenza parla di 7.000 metri quadrati per le aree commerciali (food e bevande, ristoranti, merchandising, lounge e 50 sky-box nuovi e riqualificati), 2.700 metri quadrati di nuovi servizi igienici, mille metri quadrati per i media e la stampa e infine 700 metri quadrati di spazi dedicati agli atleti.

Le questioni in sospeso — Parcheggi e pannelli fotovoltaici. Da progetto sono previsti nuovi posti interrati ma non è ancora chiaro se verrà ampliato il parcheggio già esistente o se ne verrà realizzato uno nuovo. Palazzo Vecchio conta poi sui 3.500 posti che saranno ricavati in via del Campo d'Arrigo grazie a un accordo con Ferrovie. Saranno realizzati nella seconda fase anche i pannelli fotovoltaici sulla copertura con una potenza di circa 1 MW. Il progetto tiene conto delle prescrizioni della Soprintendenza, che ha imposto l'utilizzo di pannelli di colore grigio, con una conseguente riduzione del rendimento rispetto alle soluzioni standard. Per il fotovoltaico sono necessari 2 milioni di euro e si proverà a coinvolgere anche società di servizi energetici per sopperire ai costi.