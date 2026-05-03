"Testa leggera per completare l'impresa": è il titolo dell'articolo di Stefano Cappellini per Repubblica Firenze alla vigilia di Roma-Fiorentina, partita in programma domani sera allo stadio Olimpico. Riportiamo una parte del pezzo:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica: “Fiorentina, perché non sognare il colpo a Roma?”
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Repubblica: “Fiorentina, perché non sognare il colpo a Roma?”
La Fiorentina potrebbe giocare con la testa leggera visto che la salvezza è ad un passo
Ci sono partite che contano tanto per una squadra e poco per l’altra. Benvenuti a Roma-Fiorentina: sogni di Champions ancora vivi per i padroni di casa, fretta di chiudere la stagione per gli ospiti. Dice: però vai all’Olimpico con la testa leggera e una salvezza ormai in tasca, perché non sognare il colpo? Forse perché questa sciagurata vigilia di centenario Viola ci ha fatto perdere pure l’abitudine e la voglia di sognare. E poi perché talvolta la testa leggera può favorire grandi imprese, è vero, ma più spesso si traduce in leggerezza di spirito e di gambe, con i risultati immaginabili. Molto si capirà anche del destino di Vanoli: se lo spogliatoio ha fiutato che è aria di divorzio, è difficile pronosticare una partita con il coltello tra i denti.
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