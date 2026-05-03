CorSport: “Ranieri si prepara a cambiare ruolo. Il piano di Vanoli per Roma”

Il sabato mattina di lavoro al Viola Park ha dato qualche risposta parziale a Paolo Vanoli: in vista della trasferta di domani a Roma continua il reinserimento in gruppo di Fabiano Parisi e Robin Gosens, che anche ieri hanno svolto parte della seduta d'allenamento insieme ai compagni. La speranza per il tecnico viola è poter recuperare entrambi per la sfida di domani, anche perché per quanto riguarda la fascia sinistra Luis Balbo è ancora alle prese con qualche problema fisico e anche ieri si è allenato a parte, così come Roberto Piccoli e Niccolò Fortini.