Alla vigilia di Roma-Fiorentina alcuni quotidiani si concentrano sul futuro di David De Gea. Se per il Corriere Fiorentino la sua permanenza in viola è quasi certa, di opinione opposta è Repubblica Firenze che scrive che:
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VIOLA NEWS news viola stampa Repubblica su De Gea: “Permanenza in bilico. Problemi economici e caratteriali”
Repubblica Firenze
Repubblica su De Gea: “Permanenza in bilico. Problemi economici e caratteriali”
L'alto ingaggio di De Gea potrebbe essere un problema nell'ottica della futura spending review, così come le sue difficoltà nell'affermarsi come guida all'interno del gruppo
Le ultime quattro partite di campionato, a partire da domani sera a Roma, potrebbero essere anche le ultime quattro partite con la maglia della Fiorentina e con la fascia al braccio per David De Gea. Il cui futuro resta molto in dubbio e, al momento, con percentuali di permanenza inferiori a quelle, superiori, di addio in estate.
Uno dei problemi resta l'ingaggio del portiere. Scrive, infatti, il quotidiano:
Avendo rinnovato lo scorso anno fino al 2028, con aumento dell’ingaggio a 3 milioni di euro, De Gea è uno dei più pagati della rosa. E, in vista di una spending review del monte ingaggi, resta uno di quelli più attenzionati per capire se l’alto ingaggio possa sposarsi con le linee guida del futuro.
I problemi non sarebbero solo di natura economica, ma anche caratteriali in riferimento alla sua capacità d'essere una guida all'interno del gruppo. Si legge:
Nonostante la fascia di capitano David ha fatto fatica a imporsi come guida del gruppo e il suo rendimento ha seguito quello della squadra, gravemente insufficiente per metà stagione, dignitoso nel 2026, con parate e prestazioni all’altezza dello status e dei valori soltanto nel girone di ritorno. Una dicotomia, caratteriale e, di conseguenza, di rendimento che per il futuro resta oggetto di analisi da parte della dirigenza.
In ogni caso le buone prestazioni di De Dea fornite soprattutto nel 2026 hanno suscitato l'interesse di alcune squadre, Juventus in primis che nella prossima stagione punterà a vincere lo scudetto. Il preferito dei bianconeri è Alisson, ma attenzione allo spagnolo della Fiorentina, più fattibile del brasiliano anche per questioni economiche. Continua Repubblica Firenze:
David ha sempre messo la Fiorentina e la permanenza in viola tra le priorità ma giocare nel palcoscenico internazionale la Champions, una delle ultime possibilità della carriera, potrebbe risultare decisivo, oltre a ciò che la stessa società viola proporrà in termini di rilancio e ambizioni nel corso di questa estate.
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