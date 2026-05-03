Dal punto di vista statistico, De Gea resta comunque tra i migliori portieri della Serie A, con numeri importanti nelle parate

Redazione VN 3 maggio - 06:04

La Fiorentina può contare su una certezza tra i pali: David De Gea. Nonostante una stagione complicata per la squadra, il portiere spagnolo ha dimostrato solidità, evitando di crollare nei momenti più difficili. Pur con qualche errore, soprattutto a inizio campionato e con qualche limite nelle uscite alte, nelle partite più recenti e decisive ha avuto un ruolo fondamentale, contribuendo in modo concreto alla salvezza.

De Gea piace — Le prestazioni di De Gea non hanno però messo a tacere del tutto i dubbi sul suo futuro. A pesare sono principalmente l’ingaggio elevato e l’età, dato che si avvicina ai 36 anni. Questo lo rende comunque un profilo interessante sul mercato, anche per club importanti come la Juventus, che lo considererebbe un’alternativa ad Alisson Becker. Le eventuali valutazioni della Fiorentina dovranno quindi tenere conto sia dell’aspetto economico sia delle opportunità di mercato.

Dal punto di vista statistico, De Gea resta comunque tra i migliori portieri della Serie A, con numeri importanti nelle parate, inferiori solo a pochi colleghi. Il confronto con Mile Svilar evidenzia differenze nei clean sheet, ma anche il peso della diversa solidità difensiva delle squadre. Nelle ultime giornate, infatti, la Fiorentina ha migliorato molto la fase difensiva, risultando tra le migliori. Per questo motivo, l’ipotesi più probabile è che il club decida di puntare ancora su di lui come leader per un altro anno, in una squadra che sarà rinnovata ma avrà bisogno di punti fermi. Lo scrive il Corriere Fiorentino.