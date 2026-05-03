Negli anni la Fiorentina dei Commisso è sempre stata un club solido dal punto di vista finanziario, ma ora non basta più

Redazione VN 3 maggio - 05:58

La Fiorentina si avvicina alla fine della stagione affrontando un momento delicato, segnato dall’assenza di Rocco Commisso e da risultati sportivi deludenti. Per rilanciare la squadra serviranno nuovi investimenti, ma la proprietà ha storicamente dimostrato disponibilità economica, con ingenti risorse versate negli anni, tra cui sponsorizzazioni importanti e la realizzazione del Viola Park. Il club gode inoltre di una struttura finanziaria molto solida, senza debiti e con un patrimonio netto elevato.

Famiglia Commisso — Nonostante queste basi, la prossima stagione presenterà alcune criticità: mancheranno i ricavi della Conference League e sarà necessario contribuire con 55 milioni alla ristrutturazione dello stadio Franchi, un investimento comunque sostenibile e fuori dai vincoli del Fair Play Finanziario. La famiglia Commisso sembra intenzionata a proseguire il progetto, ma resta evidente che l’equilibrio economico del club dipende anche da entrate straordinarie.

Cessioni — Infatti, come per molte squadre di Serie A, sarà fondamentale generare ricavi attraverso la cessione di giocatori. Negli anni passati, operazioni importanti hanno permesso di compensare i costi, mentre l’ultima stagione si è chiusa con una perdita significativa. I possibili partenti includono i giocatori più richiesti sul mercato (Kean, Dodo, Comuzzo o forse Fagioli), ma le scelte dovranno bilanciare esigenze finanziarie e obiettivi tecnici, con la possibilità di valorizzare anche profili meno noti. Lo scrive il Corriere dello Sport.