La Fiorentina si avvicina alla fine della stagione affrontando un momento delicato, segnato dall’assenza di Rocco Commisso e da risultati sportivi deludenti. Per rilanciare la squadra serviranno nuovi investimenti, ma la proprietà ha storicamente dimostrato disponibilità economica, con ingenti risorse versate negli anni, tra cui sponsorizzazioni importanti e la realizzazione del Viola Park. Il club gode inoltre di una struttura finanziaria molto solida, senza debiti e con un patrimonio netto elevato.
Corriere dello Sport
CorSport avverte: “Fiorentina solida, ma serve un intervento di Commisso”
Famiglia Commisso—
Nonostante queste basi, la prossima stagione presenterà alcune criticità: mancheranno i ricavi della Conference League e sarà necessario contribuire con 55 milioni alla ristrutturazione dello stadio Franchi, un investimento comunque sostenibile e fuori dai vincoli del Fair Play Finanziario. La famiglia Commisso sembra intenzionata a proseguire il progetto, ma resta evidente che l’equilibrio economico del club dipende anche da entrate straordinarie.
Cessioni—
Infatti, come per molte squadre di Serie A, sarà fondamentale generare ricavi attraverso la cessione di giocatori. Negli anni passati, operazioni importanti hanno permesso di compensare i costi, mentre l’ultima stagione si è chiusa con una perdita significativa. I possibili partenti includono i giocatori più richiesti sul mercato (Kean, Dodo, Comuzzo o forse Fagioli), ma le scelte dovranno bilanciare esigenze finanziarie e obiettivi tecnici, con la possibilità di valorizzare anche profili meno noti. Lo scrive il Corriere dello Sport.
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