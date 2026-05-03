Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport rivaluta Valentini: “Per Paratici potrebbe non essere un esubero”

Corriere dello Sport

CorSport rivaluta Valentini: “Per Paratici potrebbe non essere un esubero”

valentini nicolas
Probabilmente qualcuno non rappresenterà un esubero, vedi Martinelli ma forse anche Valentini. Decide Fabio Paratici
Redazione VN

Non solo acquisti. L’altro filone impellente è quello dei prestiti. Di rientro e da riscattare. Brescianini e Fabbian rimarranno a seguito della salvezza, pure Rugani se raggiungerà le 5 presenze da almeno 45 minuti. Solomon si vedrà, Harrison tornerà in Inghilterra.

I prestiti di rientro rappresenteranno la vera patata bollente. La Fiorentina rischia di dover sistemare sedici giocatori più due, Infantino e Lucchesi, nel caso non si attivassero i rispettivi obblighi di riscatto.

Probabilmente qualcuno non rappresenterà un esubero, vedi Martinelli ma forse anche Valentini. Fabio Paratici è pronto a rimboccarsi le maniche, questo è poco ma sicuro. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
Nazione: “La Fiorentina fa gruppo in una villa a Bagno a Ripoli. L’obiettivo è...
CorSport: “Ok alle cessioni di Dodò e Fortini, ma prima il rinnovo. La situazione”

© RIPRODUZIONE RISERVATA