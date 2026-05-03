Nazione: “La Fiorentina fa gruppo in una villa a Bagno a Ripoli. L’obiettivo è uno”

Per prepararsi al meglio, la squadra ha puntato molto sulla coesione del gruppo. Approfittando del giorno libero del Primo Maggio, i giocatori si sono ritrovati insieme alle famiglie in una villa a Bagno a Ripoli, vicino al Viola Park, per trascorrere momenti di relax e condivisione. Un’iniziativa voluta dai leader dello spogliatoio che ha rafforzato lo spirito di squadra. Invitato anche Paolo Vanoli e il suo staff, che ha preferito lasciare spazio ai giocatori.