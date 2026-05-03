La Fiorentina si avvicina alla sfida contro la Roma con un obiettivo chiaro: conquistare la salvezza matematica. La partita dell’Olimpico potrebbe risultare decisiva, anche in base al risultato di altre gare, rendendo concreta una permanenza in Serie A che fino a poche settimane fa sembrava lontana. Il clima è quindi carico di tensione ma anche di speranza.
La Nazione
Nazione: “La Fiorentina fa gruppo in una villa a Bagno a Ripoli. L’obiettivo è uno”
Per prepararsi al meglio, la squadra ha puntato molto sulla coesione del gruppo. Approfittando del giorno libero del Primo Maggio, i giocatori si sono ritrovati insieme alle famiglie in una villa a Bagno a Ripoli, vicino al Viola Park, per trascorrere momenti di relax e condivisione. Un’iniziativa voluta dai leader dello spogliatoio che ha rafforzato lo spirito di squadra. Invitato anche Paolo Vanoli e il suo staff, che ha preferito lasciare spazio ai giocatori.
Sul piano tecnico, la formazione dovrebbe cambiare poco rispetto all’ultima gara: probabile il rientro di Marin Pongračić in difesa, mentre restano in dubbio alcuni giocatori come Fabiano Parisi e Robin Gosens. Confermato l’assetto tattico con Nicolò Fagioli in regia e Albert Gudmundsson nel ruolo di falso nove, mentre in panchina potrebbe esserci spazio anche per il giovane Braschi. Lo scrive la Nazione.
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