Rimane in dubbio la presenza di Roberto Piccoli per la gara di domani sera contro la Roma e per Paolo Vanoli si prospetta un'altra formazione "spuntata" essendo già sicura l'assenza di Kean, che ha avuto un permesso dalla società per motivi familiari: a breve diventerà di nuovo padre e ha momentaneamente lasciato Firenze dove rientrerà ad allenarsi martedì mattina.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta: “Piccoli a rischio, ma oggi ci proverà. Altrimenti pronto Gudmundsson”
Gazzetta dello Sport
Gazzetta: “Piccoli a rischio, ma oggi ci proverà. Altrimenti pronto Gudmundsson”
Senza Roberto Piccoli Gudmundsson potrebbe agire da falso nove con Solomon e Harrison ai suoi lati. Così l'attacco viola a Roma
Piccoli invece continua il lavoro personalizzato ed essere all'Olimpico diventa una corsa contro il tempo. Stessa situazione per Balbo e Fortini, mentre sono sulla via del recupero Gosens e Parisi che stanno gradualmente rientrando in gruppo.
Senza un centravanti di ruolo Gudmundsson potrebbe agire da falso nove con Solomon e Harrison ai suoi lati, come accaduto con il Sassuolo al Franchi una settimana fa. Più difficile l'impiego dal primo minuto di Braschi che però potrebbe giocarsi le sue chance a gara in corso. Oggi ultima seduta al Viola Park e poi partenza in treno per Roma, altra tappa verso la salvezza matematica. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA