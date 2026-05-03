Gazzetta: “Piccoli a rischio, ma oggi ci proverà. Altrimenti pronto Gudmundsson”

Rimane in dubbio la presenza di Roberto Piccoli per la gara di domani sera contro la Roma e per Paolo Vanoli si prospetta un'altra formazione "spuntata" essendo già sicura l'assenza di Kean, che ha avuto un permesso dalla società per motivi familiari: a breve diventerà di nuovo padre e ha momentaneamente lasciato Firenze dove rientrerà ad allenarsi martedì mattina.