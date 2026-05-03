La a Fiorentina ha la possibilità di regalarsi – e regalare ai suoi tifosi – una serata diversa, lontana dalle delusioni

Redazione VN 3 maggio 2026 (modifica il 3 maggio 2026 | 08:28)

La Fiorentina ha davanti a sé un’occasione speciale: trasformare una stagione sofferta in un momento di orgoglio per tifosi e città. Dopo mesi passati a lottare per la salvezza, tra calcoli e risultati risicati, l’ambiente viola è stanco di vivere nell’incertezza e nel timore. Per questo, la sfida contro la Roma può diventare molto più di una semplice partita.

La Roma che attende i viola è una squadra solida e determinata, ma non imbattibile. Proprio per questo, la Fiorentina ha la possibilità di regalarsi – e regalare ai suoi tifosi – una serata diversa, lontana dalle delusioni e dalle difficoltà che hanno segnato la stagione. Servirebbe una prestazione coraggiosa, capace di andare oltre il solito obiettivo minimo della salvezza.

Una vittoria all’Olimpico avrebbe un valore simbolico enorme: significherebbe riportare entusiasmo, riaccendere l’orgoglio e chiudere almeno in parte un’annata deludente. Sarebbe il “regalo” perfetto per una tifoseria che ha sofferto a lungo, un segnale di riscatto capace di illuminare una stagione fin qui troppo modesta. Lo scrive la Nazione.