David De Gea ha un contratto oneroso - prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione - e valido per altri due anni

Fabio Paratici ha molto lavoro da fare per ricostruire la Fiorentina. Il primo nodo da sciogliere riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la sua permanenza alla Fiorentina sia ancora tutta da decidere.