Fabio Paratici ha molto lavoro da fare per ricostruire la Fiorentina. Il primo nodo da sciogliere riguarderà David De Gea. Non è un mistero che la sua permanenza alla Fiorentina sia ancora tutta da decidere.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Ecco la volontà di David De Gea sulla sua permanenza a Firenze”
Corriere dello Sport
CorSport: “Ecco la volontà di David De Gea sulla sua permanenza a Firenze”
David De Gea ha un contratto oneroso - prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione - e valido per altri due anni
Il portiere spagnolo ha un contratto oneroso - prevede un ingaggio da 3 milioni di euro netti a stagione - e valido per altri due anni. Una volta raggiunta la salvezza, la dirigenza fisserà un appuntamento coi procuratori dell’ex Manchester United, il quale da parte sua sarebbe più che contento di rimanere a Firenze. Soprattutto se la Juventus non formalizzasse il proprio interesse nei suoi confronti evitando di presentargli un’offerta allettante. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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