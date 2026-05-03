CorSport: “Ok alle cessioni di Dodò e Fortini, ma prima il rinnovo. La situazione”

Paratici e Goretti trarrebbero maggiore guadagno economico da una potenziale vendita di Fortini. Situazione diversa per Dodò

Ci sono due giocatori il cui accordo con la Fiorentina scadrà nel 2027: Dodò e Niccolò Fortini. La situazione contrattuale di entrambi rappresenta una priorità per il club viola, che se anche si arrendesse all’idea di doverne negoziare la cessione preferirebbe farlo forte di un’intesa più duratura.

Per capirsi: Paratici e Goretti trarrebbero maggiore guadagno economico da una potenziale vendita di Fortini se il contratto di quest’ultimo scadesse un anno più tardi. Lo stesso vale per il brasiliano. La differenza è che non ci sono segnali di apertura da parte del classe 2006. Più ottimismo sul fronte Dodò. Lo scrive il Corriere dello Sport.