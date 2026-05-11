CorFio: “La distanza Firenze-USA il peggior lascito della stagione”

La Fiorentina è salva ufficialmente. Ma il peggior lascito è la scollatura evidente con la proprietà americana distante.

Il Corriere Fiorentino analizza il povero spettacolo di Fiorentina-Genoa con la certezza che si sia visto poco e niente in campo. Un pareggino ino ino che tutti si aspettavano, ma niente di cui andare fieri. E c'è poco da festeggiare: la salvezza non è mai stata l'obiettivo ma se mai lo è diventato. I fischi destinati a giocatori e società, primi responsabili.