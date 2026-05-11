Il Corriere Fiorentino analizza il povero spettacolo di Fiorentina-Genoa con la certezza che si sia visto poco e niente in campo. Un pareggino ino ino che tutti si aspettavano, ma niente di cui andare fieri. E c'è poco da festeggiare: la salvezza non è mai stata l'obiettivo ma se mai lo è diventato. I fischi destinati a giocatori e società, primi responsabili.
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VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “La distanza Firenze-USA il peggior lascito della stagione”
Corriere Fiorentino
CorFio: “La distanza Firenze-USA il peggior lascito della stagione”
La Fiorentina è salva ufficialmente. Ma il peggior lascito è la scollatura evidente con la proprietà americana distante.
Verso il futuro—
Ora si aspettano segnali concreti e magari anche una presa di posizione chiara dalla dirigenza: il messaggio di Commisso dagli States ha stonato con l'aria che si respira in città. Oggi la distanza fra Firenze e la proprietà sembra il peggior biglietto da visita, nella speranza che il centenario possa ricucire uno strappo evidente. Ma prima la Fiorentina che verrà, a partire dall'allenatore.
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