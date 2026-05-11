Calabrese: “Fischi, delusione e futuro: la Fiorentina riparta davvero da Paratici”

Hanno ragione i tifosi: non c’è niente da festeggiare. E non c’è nulla di epico nella salvezza conquistata dalla Fiorentina di Vanoli. È stato il minimo sindacale. Uscire dal Franchi tra fischi, insulti e contestazione non può essere motivo di soddisfazione, ma almeno questa stagione complicata è finita e adesso si può finalmente guardare avanti con un po’ di speranza.

Una speranza che oggi ha un nome preciso: Fabio Paratici. L’auspicio è che il dirigente sia stato scelto per aprire un nuovo ciclo, ambizioso e credibile, dopo il fallimento del progetto tecnico di quest’anno. Molto dipenderà anche dalle reali intenzioni di Giuseppe Commisso: presto capiremo se la società vorrà davvero rilanciare la Fiorentina oppure limitarsi a una gestione al ribasso. La scelta del nuovo allenatore sarà già un segnale importante. Da lì si capirà quanto potere avrà Paratici e soprattutto quali saranno le ambizioni del club: costruire una squadra capace di tornare competitiva oppure proseguire con obiettivi ridimensionati. A questo punto non possono più esistere mezze misure. O si investe seriamente per dare un futuro alla Fiorentina, oppure si imbocca definitivamente la strada della spending review, archiviando ogni sogno di crescita. La presenza di Paratici, però, autorizza almeno a pensare che dietro i fischi e la delusione di questa stagione possa nascere una vera strategia di rilancio. Dopo un’annata in cui si è cercato quasi di trasformare una salvezza in un’impresa storica, Firenze ha bisogno soprattutto di chiarezza, ambizione e pulizia dentro lo spogliatoio. Perché in una città che ha vissuto ben altre battaglie calcistiche, salvarsi a due giornate dalla fine non può bastare.