Questa mattina, il Corriere dello Sport, si sofferma sulla prestazione di Luca Massimi: il fischietto di Fiorentina-Genoa. Secondo il quotidiano il fischietto di Termoli non va oltre il 5:
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VIOLA NEWS news viola stampa La moViola: che pasticci, manca un rigore al Genoa?
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La moViola: che pasticci, manca un rigore al Genoa?
La moViola del Corriere Dello Sport. Qualche pasticcio per Massimi, per il quotidiano il voto non va oltre il 5
Un po’ di pasticci per Massimi, anche lui probabilmente (molto) ai saluti: sicuramente la voglia di fare bene avrà giocato il suo ruolo, la partita era davvero poco più d’una amichevole, ma ci sono stati fischi sbagliati un po’ ovunque. E’ stata la sua 39ª in A, la seconda quest’anno. Che non fosse giornata lo si è capito anche dal tocco di braccio di Zätterström sul cross di Fagioli: fuori area, d’accordo, ma punibilissimo. L’errore più grave, che spiega tutto il resto: De Gea esce sbagliando tempi di esecuzione e modalità. Davanti a lui ci sono Pongracic e Ostigard che si tengono, e lui che sbatte sui due, Massimi fischia una cosa che non è esistita, per fortuna il tiro di Vitinha è stato salvato da Fagioli sulla linea. Fra l’altro, questa azione nasce da un angolo che poteva essere anche rigore: il tiro di Ekuban sembra finire sulla mano sinistra di Ranieri (la destra è al corpo) che è larga. Ma nel VOR avranno sicuramente fatto un check con camere diverse da quelle passate in tv. Due episodi al limite nelle due aree. E se sul primo la trattenuta (prolungata e netta) di Pongracic su Ostigard poteva essere considerata di gioco (il genoano cade quando non viene più tirato), il calcio di Amorim su Parisi (sul ginocchio sinistro) era più rigore che no.
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