TS: “Ennesima prova deludente senza tiri. Per Vanoli il fine giustifica i mezzi”

Nonostante la Fiorentina sia salva, i tifosi viola non hanno apprezzato la prestazione dei propri giocatori nello scialbo 0-0 contro il Genoa. E infatti a fine gara esplode la contestazione con fischi, insulti e cori che spingono i giocatori a rientrare negli spogliatoio senza andare sotto la curva.

È stata l'ennesima prova deludente, senza gol e neppure un tiro: l'unica parata vera è stata di De Gea su Ostigard. Eppure secondo Paolo Vanoli il fine giustifica i mezzi, per questo pensa di meritare la riconferma: "Siamo stati bravi a centrare l'obiettivo, per qualcuno da fuori era facile, nessuno però ci è riuscito senza vincere nelle prime 15 gare. Se io non piaccio non è un problema, vengo da un mese di processi ma ho centrato l'obiettivo chiesto dalla società con una squadra oltretutto non costruita da me".