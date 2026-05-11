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Corriere dello Sport

Polverosi duro: “Un insulto al calcio. Per Paratici compito difficilissimo”

Polverosi duro: “Un insulto al calcio. Per Paratici compito difficilissimo” - immagine 1
Arrivata la salvezza ora si comincerà a pensare al futuro. Per Paratici si prospetta un compito difficilissimo all'orizzonte.
Redazione VN

Sulle pagine del Corriere dello Sport, Alberto Polverosi guarda più al futuro che al presente, al netto della salvezza arrivata in anticipo. Anche perché da festeggiare non c'è niente: un traguardo arrivato con un mortificante 0-0 col Genoa in un "insulto al gioco del calcio". Non si sono visti gioco, agonismo né orgoglio. Qualcosa che Firenze non merita. È una non partita, con tantissimi errori e poche idee: ma vista la stagione non stupisce.

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Ora ci sarà da capire chi siederà in panchina nella prossima stagione e in ogni caso servirà una profonda ristrutturazione. Gli errori sono stati tanti e Paratici ha di fronte un lavoro molto difficile e un bivio: buttare via tutto e ripartire da zero o fare scelte col rischio di sbagliare ancora?

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