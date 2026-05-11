Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Braschi unica nota lieta: il Franchi applaude il giovane viola in una serata amara

news viola

Braschi unica nota lieta: il Franchi applaude il giovane viola in una serata amara

Braschi unica nota lieta: il Franchi applaude il giovane viola in una serata amara - immagine 1
Nel clima pesante del Franchi dopo Fiorentina-Genoa, gli applausi dei tifosi sono tutti per il giovane Braschi. Fonte: la Repubblica.
Redazione VN

In una serata segnata da fischi e contestazione, c’è anche una piccola nota positiva per la Fiorentina. Come evidenzia la Repubblica, il giovane Braschi è stato uno dei pochi a ricevere applausi dal pubblico del Franchi dopo lo 0-0 contro il Genoa.

Paolo Vanoli ha deciso di schierare titolare il classe 2006, premiandolo con una maglia dal primo minuto in una gara delicatissima per la salvezza viola. In mezzo a una prestazione opaca della squadra, Braschi ha mostrato personalità e voglia, conquistando il sostegno dei tifosi presenti allo stadio.

Mentre il resto della squadra veniva sommerso dai cori di protesta della Curva Fiesole e dagli altri settori del Franchi, il giovane talento viola è stato uno dei pochi a uscire dal campo tra gli applausi.

Un segnale importante in una serata difficile, soprattutto per una piazza che chiede alla società di ripartire anche dai giovani e da giocatori capaci di mostrare attaccamento e carattere.

Nel post-partita anche Pongracic ha riconosciuto la delusione del pubblico: “La rabbia dei tifosi è la stessa che abbiamo noi”.

In un clima di grande sfiducia generale, Braschi rappresenta forse uno dei pochi motivi da cui la Fiorentina può provare a ripartire.

Leggi anche
La moViola: che pasticci, manca un rigore al Genoa?
Ferrara: “Vanoli ha salvato la regina del non calcio. Come deve iniziare il futuro”

© RIPRODUZIONE RISERVATA