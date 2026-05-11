In una serata segnata da fischi e contestazione, c’è anche una piccola nota positiva per la Fiorentina. Come evidenzia la Repubblica, il giovane Braschi è stato uno dei pochi a ricevere applausi dal pubblico del Franchi dopo lo 0-0 contro il Genoa.
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Braschi unica nota lieta: il Franchi applaude il giovane viola in una serata amara
Paolo Vanoli ha deciso di schierare titolare il classe 2006, premiandolo con una maglia dal primo minuto in una gara delicatissima per la salvezza viola. In mezzo a una prestazione opaca della squadra, Braschi ha mostrato personalità e voglia, conquistando il sostegno dei tifosi presenti allo stadio.
Mentre il resto della squadra veniva sommerso dai cori di protesta della Curva Fiesole e dagli altri settori del Franchi, il giovane talento viola è stato uno dei pochi a uscire dal campo tra gli applausi.
Un segnale importante in una serata difficile, soprattutto per una piazza che chiede alla società di ripartire anche dai giovani e da giocatori capaci di mostrare attaccamento e carattere.
Nel post-partita anche Pongracic ha riconosciuto la delusione del pubblico: “La rabbia dei tifosi è la stessa che abbiamo noi”.
In un clima di grande sfiducia generale, Braschi rappresenta forse uno dei pochi motivi da cui la Fiorentina può provare a ripartire.
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