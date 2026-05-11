Braschi unica nota lieta: il Franchi applaude il giovane viola in una serata amara

Nel clima pesante del Franchi dopo Fiorentina-Genoa, gli applausi dei tifosi sono tutti per il giovane Braschi. Fonte: la Repubblica.

In una serata segnata da fischi e contestazione, c’è anche una piccola nota positiva per la Fiorentina. Come evidenzia la Repubblica, il giovane Braschi è stato uno dei pochi a ricevere applausi dal pubblico del Franchi dopo lo 0-0 contro il Genoa.

Paolo Vanoli ha deciso di schierare titolare il classe 2006, premiandolo con una maglia dal primo minuto in una gara delicatissima per la salvezza viola. In mezzo a una prestazione opaca della squadra, Braschi ha mostrato personalità e voglia, conquistando il sostegno dei tifosi presenti allo stadio.