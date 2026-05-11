Benedetto Ferrara, sulle pagine de La Nazione, ha commentato il pareggio della Fiorentina contro il Genoa che ha permesso alla squadra di Vanoli di raggiungere la salvezza matematica:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Ferrara: “Vanoli ha salvato la regina del non calcio. Come deve iniziare il futuro”
news viola
Ferrara: “Vanoli ha salvato la regina del non calcio. Come deve iniziare il futuro”
Le parole del giornalista Benedetto Ferrara sulle pagine de La Nazione
Un punto e a capo. La Fiorentina è salva ma ci sono mille domande che non avranno una risposta. Grazie a Paolo Vanoli per aver evitato un disastro e aver riportato a galla qualcosa che fatichiamo a chiamare squadra, la regina del non calcio.
Ha poi continuato parlando del futuro che aspetta la Fiorentina:
Il futuro inizia adesso e dovrà farlo con delle scuse a tutti quelli che hanno sofferto per amore del colore viola. Paratici avrà il compito di trasformare questo immenso vuoto in qualcosa di completamente nuovo, dove ci sono ambizione, dedizione ed entusiasmo. Un luogo in cui i tifosi possano tornare a sognare senza la sensazione di essere stati presi in giro.
© RIPRODUZIONE RISERVATA