Vanoli difende la Fiorentina: “I tifosi meritano di più, ma la salvezza è storica”

Paolo Vanoli commenta la salvezza della Fiorentina dopo lo 0-0 col Genoa e risponde alla contestazione del Franchi.

Redazione VN 11 maggio 2026 (modifica il 11 maggio 2026 | 10:15)

Dopo lo 0-0 contro il Genoa e la salvezza matematica conquistata dalla Fiorentina, Paolo Vanoli ha commentato in conferenza stampa il clima pesante vissuto al Franchi. Come riportato da La Repubblica, il tecnico viola ha accettato la contestazione dei tifosi, difendendo però il lavoro svolto negli ultimi mesi.

“Quando sono arrivato mi era stata chiesta la salvezza vista la classifica e la paura. Questa salvezza è dedicata a Commisso”, ha dichiarato Vanoli, presentandosi davanti ai giornalisti con una maglia celebrativa dedicata al presidente viola.

L’allenatore ha poi affrontato il tema dei fischi arrivati dagli spalti: “I tifosi hanno diritto di contestare perché meritano una Fiorentina diversa. I giocatori sanno che devono fare di più”.

Vanoli ha inoltre rivendicato il valore del traguardo raggiunto, sottolineando le difficoltà incontrate dal suo arrivo in corsa: “Siamo stati bravi a raggiungere un obiettivo che nessuno aveva mai raggiunto, anche con mezzi e situazioni particolari e con una squadra non costruita da me”.

Sul proprio futuro, il tecnico non si è sbilanciato: “La società ha un’opzione, abbiamo già parlato ma c’è fiducia reciproca”.

Parole che non cancellano però il malcontento della piazza, ancora molto critica nei confronti della stagione viola.