La Fiorentina conquista la salvezza matematica, ma al Franchi va in scena una delle contestazioni più dure della stagione. Come racconta la Repubblica, il pareggio per 0-0 contro il Genoa basta ai viola per mantenere la categoria, ma il clima sugli spalti è tutt’altro che sereno.
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Fiorentina salva, ma il Franchi esplode: dura contestazione contro squadra e società
Al triplice fischio piovono cori, fischi e insulti indirizzati soprattutto ai giocatori. Dalla Curva Fiesole partono cori come “Fate ridere” e “Siete uomini di m...a”, accompagnati dalla rabbia di una piazza esasperata da mesi di prestazioni deludenti e da una stagione vissuta con la paura della retrocessione.
Il malcontento si percepisce anche sugli spalti semivuoti del Franchi. Nonostante i circa 19mila spettatori ufficiali, lo stadio presenta ampi spazi liberi, segnale di una disaffezione crescente nei confronti della squadra e della società.
La partita, del resto, offre pochissimo. La Fiorentina non tira mai realmente in porta, crea soltanto una mezza occasione con il colpo di testa fuori di Ranieri e conferma tutte le difficoltà offensive viste durante l’anno. Il Genoa si rende invece leggermente più pericoloso, costringendo De Gea a un intervento importante su Ostigard.
La salvezza è arrivata, ma Firenze adesso chiede una svolta netta e un profondo cambiamento per il futuro.
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