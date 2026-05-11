Fiorentina salva, ma il Franchi esplode: dura contestazione contro squadra e società

La Fiorentina conquista la salvezza con lo 0-0 contro il Genoa, ma il Franchi contesta pesantemente squadra e dirigenza.

La Fiorentina conquista la salvezza matematica, ma al Franchi va in scena una delle contestazioni più dure della stagione. Come racconta la Repubblica , il pareggio per 0-0 contro il Genoa basta ai viola per mantenere la categoria, ma il clima sugli spalti è tutt’altro che sereno.

Al triplice fischio piovono cori, fischi e insulti indirizzati soprattutto ai giocatori. Dalla Curva Fiesole partono cori come “Fate ridere” e “Siete uomini di m...a”, accompagnati dalla rabbia di una piazza esasperata da mesi di prestazioni deludenti e da una stagione vissuta con la paura della retrocessione.