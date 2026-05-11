E così la Fiorentina ha ottenuto la salvezza, vero obiettivo di una stagione disgraziata. Paolo Vanoli è riuscito nell'impresa di salvare da subentrato una squadra ultima e senza vittorie e ieri si è goduto il momento. Ma per quanto? Perché secondo il Corriere Fiorentino il suo futuro resta comunque in bilico, visto che il DS Paratici sta sondando il mercato all ricerca del profilo giusto.
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VIOLA NEWS senza categoria CorFio: “Vanoli, missione compiuta. Ma il suo futuro resta in bilico”
Corriere Fiorentino
CorFio: “Vanoli, missione compiuta. Ma il suo futuro resta in bilico”
Paolo Vanoli ha conclusola sua stagione con la salvezza, compiendo il percorso. Ma il suo futuro in viola resta in bilico.
Casting in corso—
Come si legge, sarà il club a fare chiarezza presto sul futuro: Iraola è fra i papabili, escono Maresca e De Zerbi, Grosso è il primo in Italia, Sarri sembra più un desiderio della piazza che una possibilità. Poi ci sono le sorprese, magari favorite dall'effetto domino delle panchine. Fosse per Commisso jr, la conferma del tecnico sarebbe cosa fatta, ma di mezzo c'è l'opinione di Paratici, che vuole rivoluzionare il mondo viola.
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