Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza in stampa. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli: “Un mese di processo, ma è un capolavoro. Non vi piaccio? Non c’è problema”
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Vanoli: “Un mese di processo, ma è un capolavoro. Non vi piaccio? Non c’è problema”
Paolo Vanoli, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza in stampa. Ecco le sue parole:
Quando ho firmato qua, Rocco mi aveva chiesto una cosa tanto importante: la salvezza. Questo traguardo è dedicato a lui, un uomo e una famiglia che ha creato e ha dato tanto a Firenze come il Viola Park e lo stadio Franchi. Con i ragazzi abbiamo raggiunto un obiettivo importante per tutta la città, soprattutto visto l'anno del centenario. Adesso andiamo avanti, sperando in qualche sorriso in più.
Contestazione—
I giocatori non l'hanno accusata. Loro sanno che devono far di più. I tifosi meritano una Fiorentina diversa, ma siamo stati bravi nel raggiungere questo obiettivo. Che va raggiunto con quello che hai. Ok il gioco, ma la società mi aveva chiesto la salvezza, con una squadra non costruita da me. Nella storia nessuno ci era mai riuscito.
Futuro—
Offerte da altre squadre? Non sono come tanti che si fanno la pubblicità. Io ho sempre e solo pensato alla Fiorentina. Al di fuori sembrava facile raggiungerlo, ma non è così. Cosa succede ora? Sono pulito e diretto: da quando sono seduto qui ho sempre avuto massima fiducia di Paratici e ringrazio Ferrari, mi ha scelto lui con Goretti. Mi sono seduto con loro per vedere l'organizzazione generale, poi decideranno loro. Hanno un opzione per rinnovare il mio contratto. Firenze mi porta bene, ho vinto la Coppa e la salvezza.
Impresa—
Ho fatto un altro capolavoro. Non è stato facile, alcuni giocatori non li ho mai messi in condizione: come Fazzini, sempre fuori ruolo. Questa squadra ha avuto il merito di isolarsi, anche da voi, dalle critiche. Io ho mostrato tante volte come si gioca a calcio, ma io dovevo portare a termine gli obiettivi della società. Quattro settimane, un processo a Paolo Vanoli. Non vi piace Vanoli? Non c'è problema. Adesso giriamo pagina e finiamo bene.
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