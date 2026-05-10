Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Genoa. Ecco le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa De Rossi (conf): “Fui contattato da Pradè. Futuro? Non lo so, Vanoli lo sa?”
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De Rossi (conf): “Fui contattato da Pradè. Futuro? Non lo so, Vanoli lo sa?”
Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa al termine di Fiorentina-Genoa. Ecco le sue parole
L'attacco? Si è mosso bene, ha fatto quello che gli ho chiesto. Non sono stati serviti benissimo, nelle ultime partite abbiamo fatto meglio rispetto a oggi. Nel primo tempo abbiamo fatto meglio, poi nella ripresa è uscita la Fiorentina. Abbiamo fatto una buona gara, non è facile venire qui a Firenze. Abbiamo fatto una partita seria. Calendario? Nessuno sa quando si gioca, il retropensiero è dietro l'angolo ma va bene. Adesso lascerò 2 giorni liberi alla squadra, poi penseremo alla prossima partita. I giovani? Il club ci fornisce materiale di primo livello e siamo contenti di utilizzarli. Ci sono molti ragazzi forti, che si meritano queste emozioni. Io vicino alla Fiorentina con Pradè? Tanti anni fa c'è stato un contatto serrato con Joe e Daniele, ma non avevo il patentino. Poi continuarono con Iachini. Il mio futuro a Firenze? Non commento le voci, ho grande rispetto per la Fiorentina. Non mi ha mai contattato nessuno. Io non voglio scappare da Genova, questo è chiaro. Sto da Dio, la voglio portare in Europa. Ma non posso sapere se rimarrò, nessuno lo sa. Vanoli lo sa se rimarrà? Non credo. La contestazione di Firenze? Non è corretto giudicare cose che non mi competono. La Fiorentina è come la Roma del 2004, squadra forte che si ritrova a lottare per non retrocedere. Vanoli ha fatto un ottimo lavoro, non è facile salvarsi giocando anche l'Europa.
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