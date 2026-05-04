Il centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro la Roma:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Fagioli (conf): “Punto per la salvezza? Nemmeno da pensarci, dobbiamo farne 9”
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Fagioli (conf): “Punto per la salvezza? Nemmeno da pensarci, dobbiamo farne 9”
Fagioli è molto schietto nell'analisi e sprona i suoi compagni a dare il massimo nelle prossime tre partite di campionato
Io mi trovo benissimo a Firenze, sono orgoglioso. La stagione non è andata bene, poteva essere disastrosa a un certo punto ma l'obiettivo delle ultime tre partite deve essere tenere su la testa e fare il meglio possibile. Questa sconfitta non me la spiego, quando sbagli tanto in uno stadio così contro una squadra tanto forte ti cedono le gambe. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio ma ormai era andata. Non ero mai stato in una situazione del genere, ti devi metter lì e lavorare sodo, credo sia stato lo stesso per i miei compagni, per molti era una novità.
Manca un punto alla salvezza—
Non ci deve nemmeno essere il pensiero, il punto dobbiamo farlo col Genoa ma dobbiamo giocare per vincere tutte e tre le partite che restano, lo dobbiamo ai tifosi.
Nazionale—
Quando mi ha scelto Spalletti ci sono state polemiche e potevano essere fatte altre scelte, tempo fa altre ma appunto sono scelte. Meritavano tutti, forse meritavo anche io ma non c'è nessuna polemica che regge, solo il dispiacere.
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