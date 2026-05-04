Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine del match dell'Olimpico:
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Vanoli (conf): “Partita giusta per chiedere scusa. A chi non capisce penserà il club”
Paolo Vanoli è intervenuto in conferenza stampa. Ecco le parole dell'allenatore della Fiorentina al termine del match dell'Olimpico
Atteggiamento giocatori? Siamo tutti sotto esame, compreso io. Quest'anno è stato un anno complicato, ma siamo stati bravi a fare una cosa difficile. Ma la Fiorentina deve stare in altre posizioni, se poi loro non lo capiscono allora ci penserà la società la prossima stagione. Questa è la partita giusta per chiedere scusa ai tifosi, questa non è la Fiorentina. Adesso dobbiamo tirarsi su le maniche e lavorare per battere il Genoa. Braschi? Mi dispiace, ma se guardate la mia storia vedete che ho fatto esordire tantissimi giovani. Quest'anno uguale, guardate Balbo e Kouamè, ma lo stesso Braschi in Conference. Stasera ha dimostrato quello che deve essere un giovane, sempre pronto e preparato. Mi dispiace per il gol mancato. Base su cui ripartire? Cerchiamo di essere realisti, non dobbiamo sempre vedere le cose in maniere negativa. Guardiamo l'obiettivo chiesto dalla società. Le parole di Paratici mi fanno piacere, ma mi hanno sempre mostrato fiducia. Fin dall'inizio. Quando ci incontreremo faremo le valutazioni, ma adesso voglio finire il mio compito. E farlo al meglio, non con queste prestazioni. Questa è stata una stagione particolare, ma io l'avevo detto che sarebbe stata dura. Ma non mi avete creduto. Poi, sappiamo bene che questa non è la posizione della Fiorentina e la società lavorerà per fare meglio.
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