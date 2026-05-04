Paolo Vanoli ha parlato anche della situazione di Braschi e di Kean. Ecco le sue parole in conferenza stampa:
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VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Vanoli: “Braschi? Sembravo io il problema della Nazionale. E non ho mai avuto Kean”
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Vanoli: “Braschi? Sembravo io il problema della Nazionale. E non ho mai avuto Kean”
Paolo Vanoli ha parlato anche della situazione di Braschi e di Kean. Ecco le sue parole in conferenza stampa
Calci piazzati? Sono un po' arrabbiato perché l'avevo detto di controllare quella zona, dove arrivare sempre Cristante. Piccoli e Kean? Roberto dovrebbe rientrare, su Moise sapete benissimo la situazione. Se sto a guardare i social.... Mi hanno accusato che non facevo giocare i giovani, sembravo io il problema della Nazionale. E poi, noi abbiamo fatto un percorso importante senza Moise e nessuno lo sottolinea. Queste sono le stagioni sfortunate che possono capitare, poi se dovessi guardare i social mi sparerei.
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