Marin Pongracic, difensore viola, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo Fiorentina-Genoa:
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Pongracic (conf): “Capiamo i tifosi, la Fiorentina merita molto di più”
Marin Pongracic, difensore viola, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole dopo Fiorentina-Genoa
Siamo felici per la salvezza, durante l'anno ci sono stati momenti complicati ma nonostante ciò ci siamo riusciti. Capisco la rabbia dei tifosi, l'abbiamo anche noi. Ma questa era la situazione e dopo un inizio scarso abbiamo tolto un peso sul cuore. Futuro? Io cerco sempre di dare il massimo, tutti si aspettano da me di essere un leader. Voglio esserlo per questa squadra, sto lavorando per questo. Contestazione? Io parlo per me, fa male. Nessuno vuole andare a prendere i fischi sotto la curva. Capiamo i tifosi, loro si aspettano di più. Ma non è la prima volta che abbiamo preso insulti e fischi, fa parte del nostro lavoro. Le ultime due gare? Speriamo bene. Non abbiamo mai avuto grande fiducia, non abbiamo messo coraggio. La salvezza è un capolavoro e adesso mostreremo quello che sappiamo fare.
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