Tuttosport: “Ecco quando ci sarà l’incontro tra Fabio Paratici e Paolo Vanoli”

L’incontro tra la Fiorentina e Paolo Vanoli per formalizzare la separazione è atteso dopo la sfida con la Juventus

Redazione VN 12 maggio 2026 (modifica il 12 maggio 2026 | 11:20)

L’incontro tra la Fiorentina e Vanoli per formalizzare la separazione ci sarà dopo la sfida con la Juventus. Ne è convinto Tuttosport. La salvezza è arrivata senza entusiasmo, con una tifoseria delusa che ora chiede soprattutto chiarezza su progetto e futuro. In questo contesto si inserisce il lavoro di Fabio Paratici che sta guidando la rifondazione viola tra panchina e costruzione della rosa.

Il nuovo tecnico: la cerchia dei nomi — La priorità assoluta è la scelta del nuovo allenatore, con diversi nomi valutati nelle ultime settimane: tra questi Fabio Grosso, Daniele De Rossi, Andoni Iraola, Oliver Glasner, Enzo Maresca e Francesco Farioli, con anche un forte gradimento dei tifosi per Maurizio Sarri. Paratici sta lavorando anche a una possibile risoluzione del contratto con Stefano Pioli, mentre il progetto tecnico verrà definito prima del mercato estivo.

Rosa da sfoltire — Sul fronte rosa, nessuno è considerato davvero intoccabile: tra i giocatori sotto osservazione ci sono Moise Kean, Albert Gudmundsson, David De Gea, Dodo, Piccoli e Pongracic, oltre ai rientri dai prestiti come Solomon e Jack Harrison. Da valutare anche il futuro di Daniele Rugani, destinato a rientrare alla Juventus se non verrà utilizzato. Intanto è stata chiusa la posizione di Tariq Lamptey, con risoluzione consensuale del contratto dopo un’annata segnata dagli infortuni, mentre il club prepara una rivoluzione profonda.