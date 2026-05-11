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UFFICIALE – Lamptey lascia la Fiorentina. Rescisso il contratto: la nota

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Tariq Lamptey lascia ufficialmente la Fiorentina. Il club comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione
Redazione VN

Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Tariq Lamptey non è più un giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola con un comunicato ufficiale. Le parti hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione. Questa la nota:

Risoluzione consensuale

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ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Tariq Lamptey.

Due presenze e l'infortunio

—  

Arrivato la scorsa estate come vice Dodo, il ghanese ha messo a referto solamente due gettoni con la Fiorentina. Lamptey ha rimediato un infortunio al crociato nella sfida di settembre contro il Como e da lì si sono sostanzialmente perse le sue tracce.

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