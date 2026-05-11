Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane. Tariq Lamptey non è più un giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola con un comunicato ufficiale. Le parti hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione. Questa la nota:
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UFFICIALE – Lamptey lascia la Fiorentina. Rescisso il contratto: la nota
Tariq Lamptey lascia ufficialmente la Fiorentina. Il club comunica di aver trovato un accordo per la risoluzione
Risoluzione consensuale—
ACF Fiorentina comunica di aver risolto, consensualmente, il contratto che legava il Club al calciatore Tariq Lamptey.
Due presenze e l'infortunio—
Arrivato la scorsa estate come vice Dodo, il ghanese ha messo a referto solamente due gettoni con la Fiorentina. Lamptey ha rimediato un infortunio al crociato nella sfida di settembre contro il Como e da lì si sono sostanzialmente perse le sue tracce.
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