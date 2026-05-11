UFFICIALE – Lamptey lascia la Fiorentina. Rescisso il contratto: la nota

Confermate le indiscrezioni delle ultime settimane . Tariq Lamptey non è più un giocatore della Fiorentina. A renderlo noto è il club viola con un comunicato ufficiale. Le parti hanno infatti trovato un accordo per la risoluzione. Questa la nota:

Due presenze e l'infortunio

Arrivato la scorsa estate come vice Dodo, il ghanese ha messo a referto solamente due gettoni con la Fiorentina. Lamptey ha rimediato un infortunio al crociato nella sfida di settembre contro il Como e da lì si sono sostanzialmente perse le sue tracce.