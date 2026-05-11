Dopo le indiscrezioni filtrate nei mesi scorsi, arriva anche l'ufficialità. Nicolò Fagioli cambia agente e lascia la Caa Stellar per approdare in una nuova scuderia.
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Fagioli, ora il cambio di procuratore è ufficiale. Ecco la nuova agenzia
Nicolò Fagioli cambia ufficialmente agenzia di procuratori e lascia la Caa Stellar. Svelato il nome del nuovo procuratiore del ragazzo
La scelta—
Il centrocampista gigliato è entrato all'interno della Branchini Associati, agenzia gestita dall'omonimo procuratore. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda sui propri canali social.
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