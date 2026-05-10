Retroscena De Rossi, Di Marzio: “Finalmente viene fuori la verità”

A distanza di anni torna d’attualità il retroscena che nel 2020 aveva accostato Daniele De Rossi alla panchina della Fiorentina.

Redazione VN 10 maggio 2026 (modifica il 10 maggio 2026 | 23:25)

Dopo il pareggio per 0-0 tra Fiorentina e il Genoa, Daniele De Rossi è tornato sul suo possibile approdo sulla panchina viola in conferenza stampa, confermando pubblicamente l’esistenza di contatti concreti con il club ai tempi della gestione Joe Barone e Daniele Pradè.

“Io vicino alla Fiorentina? Tanti anni fa c’è stato un contatto serrato con Joe e Daniele, ma non avevo il patentino. Poi continuarono con Iachini”, ha spiegato De Rossi.

Parole che hanno riportato alla luce la notizia lanciata il 3 luglio 2020 da Gianluca Di Marzio durante una diretta Sky Sport, quando il giornalista raccontò di una Fiorentina fortemente interessata all’ex capitano della Roma.

La notizia... poi insabbiata — All’epoca Di Marzio aveva parlato di “contatti molto positivi e convincenti” con Barone e Pradè, spiegando anche come il principale ostacolo fosse burocratico, visto che De Rossi non possedeva ancora il patentino necessario per allenare in Serie A.

La Fiorentina, però, scelse poi di proseguire con Giuseppe Iachini e, in quei giorni, arrivarono smentite molto dure che definirono la notizia una “fake news”.

Ora, proprio dopo le dichiarazioni di De Rossi, Di Marzio è intervenuto sui social di ViolaNews rivendicando la correttezza della propria ricostruzione.

“E a distanza di anni viene fuori la verità: a quei tempi mi fecero un comunicato definendo fake news quelle su De Rossi-Fiorentina e in tanti si accodarono smentendo ogni tipo di contatto”, ha scritto il giornalista.

Di Marzio ha poi ringraziato ViolaNews per aver riproposto le parole dell’attuale tecnico del Genoa: “Il tempo, per fortuna, e persone serie come Daniele, che non si nascondono dietro alle ipocrisie che troppo spesso dominano il mondo del calcio, ristabiliscono i fatti come veramente accaduti”.

De Rossi-Fiorentina nel presente? — De Rossi, parlando invece delle attuali voci sul proprio nome accostato nuovamente alla Fiorentina, ha preferito non sbilanciarsi: “Non commento le voci, ho grande rispetto per la Fiorentina. Non mi ha mai contattato nessuno”.