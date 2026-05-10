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Fiorentina-Genoa, i numeri del Franchi: la risposta alla penultima stagionale

Fiorentina-Genoa, i numeri del Franchi: la risposta alla penultima stagionale - immagine 1
I dati resi pubblici dal club viola
Redazione VN

Nonostante il tempo tutt'altro che appropriato al mese di maggio, sono 19.009 i biglietti emessi dalla Fiorentina per la gara contro il Genoa, la penultima in casa nella stagione 2025/26. La risposta del pubblico è come sempre notevole.

La società ha reso noto anche l'incasso di giornata: 416.465 euro al lordo. 

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